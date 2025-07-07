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Та як цей вибір може вплинути на його участь у чемпіонаті світу 2026 року?

Світ навколо Ліонеля Мессі завжди сповнений чуток — це цілком логічно для зірки такого масштабу.

Ось уже два роки Мессі грає за Інтер Маямі, за тисячі кілометрів від Аргентини, де медіа довгий час буквально не давали йому спокою. Аж до 2022 року ця увага часто була токсичною. Та після тріумфу на чемпіонаті світу в Катарі риторика змінилася — стала теплішою. Але це не зупинило хвилю здогадок у рідній країні про те, як саме Мессі завершить свою професійну кар’єру.

Вже наступного дня після того, як Інтер Маямі вилетів із Клубного чемпіонату світу, майбутнє Мессі знову стало темою обговорень. Аргентинські експерти припустили, що футболіст може покинути МЛС заради більш конкурентного чемпіонату. З’явилися й повідомлення, що переговори з клубом щодо нового контракту ніби призупинились.

Так, дійсно, чинна угода Мессі з Інтером діє до кінця 2025 року, і новий контракт ще не підписано. Але, як повідомлялось у квітні, очікується, що Ліонель залишиться в Маямі щонайменше до 2026 року. Це підтвердило і джерело, близьке до гравця, яке побажало залишитися анонімним.

Але у світі Мессі навіть найменший привід роздмухує чергову хвилю спекуляцій.

Ще до Клубного чемпіонату світу, коли Інтер Маямі пропустив 15 голів у 5 матчах в травні, відомий аргентинський журналіст Аріель Сеносіайн назвав клуб Мессі "франшизою, яка абсолютно не відповідає рівню феноменальної кар’єри Лео".

Сеносіайн вважає, що вмотивованість Мессі, яка часом у 2025 році більше нагадує роздратування, пов’язана з "нестачею якості довкола нього", що впливає і на психологічний стан гравця в менш конкурентному середовищі. Він також припустив, що тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні, можливо, стурбований атмосферою в роздягальні Інтера — "холодною" у порівнянні з сімейною атмосферою збірної.

Інші журналісти з Аргентини натякнули, що Мессі може захотіти повернутись до свого рідного клубу — Ньюеллз Олд Бойз. Але команда посіла лише дев’яте місце в останньому турнірі Апертури й фінішувала на 25-й позиції в чемпіонаті Аргентини 2024 року. Це навряд чи можна назвати кроком уперед, особливо з урахуванням того, що Інтер Маямі попри всі кадрові проблеми виграв трофей та йде серед лідерів МЛС відтоді, як Мессі приєднався до клубу.

Крім того, рівень аргентинського футболу в останні десять років помітно знизився. Справжніми домінаторами Південної Америки стали бразильські клуби, що підтвердилось і на Клубному чемпіонаті світу. Палмейрас і Флуміненсе дійшли до чвертьфіналу, тоді як Бока Хуніорс та Рівер Плейт вилетіли ще на груповій стадії.

Так, футбол в Аргентині залишається пристрасним і емоційним — саме ця напруга й створює його особливу атмосферу. Але чому Мессі, який майже два десятиліття провів на вершині, мав би покинути комфортне життя у Флориді заради команди із середини таблиці, яка не вигравала нічого з 2013 року?

Можливо, аргентинцям, а особливо вболівальникам Ньюеллз, боляче це чути, але наразі клубна вірність Мессі — це рожево-чорні кольори Інтера Маямі.

А як же ті, хто досі мріє про його повернення в Барселону? Цього тижня соцмережі знову підігріли чутки про можливе возз’єднання з каталонцями — але такий сценарій виглядає ще менш імовірним.

У Маямі Мессі оточив себе тими, кому довіряє. Серед них — його близькі друзі та колишні партнери по Барсі Серхіо Бускетс, Жорді Альба й Луїс Суарес. Головний тренер Хав'єр Маскерано — ще один давній соратник, разом вони виступали і за Барсу, і за збірну Аргентини. Співвласники клубу Хорхе та Хосе Мас, а також Девід Бекхем — ключові фігури управління клубом, яким Мессі довіряє. Чого не скажеш про президента Барселони Жоана Лапорту.

"Чесно кажучи, я майже не спілкувався з Лапортою. Може, один-два рази максимум", — розповідав Мессі виданню Mundo Deportivo у 2023 році після того, як оголосив про свій перехід до Маямі.

Щодо слів Сеносіайна: так, були випадки, коли Мессі конфліктував із суддями чи суперниками в МЛС, а в 2025-му виглядав роздратованим через проблеми команди. Проте той факт, що контракт ще не продовжено, швидше говорить про довгострокову стратегію та бажання посилити свої позиції у переговорах, ніж про реальні наміри піти. Це класичний прийом у будь-яких переговорах.

У вівторок джерело з найближчого оточення Мессі повідомило The Athletic, що капітан Інтера "чітко розуміє цілі, мотивацію і виклики, які пов’язані з грою в Маямі".

Це ж джерело, добре знайоме з думками восьмиразового володаря Золотого м’яча, додало, що Мессі усвідомлює: "клуб молодий, це новий проєкт, і він тут, щоб допомогти й розвивати його".

Якщо Мессі й розчарований через повільний прогрес МЛС, то, схоже, він готовий це прийняти. І головна причина, ймовірно, — комфорт родини. Його часто бачать на матчах сина Тьяго чи Чіро в академії Маямі, разом із дружиною Антонеллою — вони щасливі й усміхнені. Виглядає так, що родина повністю облаштувалась у Флориді.

Мессі з радістю вітається з місцевими жителями, коли ті впізнають його на світлофорі. Нещодавно він зупинився, щоб підписати футболку для шокованого фаната біля тренувальної бази клубу. Одним словом, життя в Маямі йому до вподоби.

Так, ПСЖ дав Інтеру серйозний урок, розгромивши 4:0 в Атланті. Але сам факт участі команди у другому раунді Клубного чемпіонату світу — вже несподіванка більша, ніж сам рахунок.

"Ми отримали саме ту гру, на яку й очікували", — сказав Мессі після поразки. — "Вони — велика команда, чинні переможці Ліги чемпіонів. Ми намагалися показати максимум і залишили по собі хороше враження на рівні Клубного чемпіонату світу".

У першому матчі турніру Маямі ледве втримав нічию 0:0 проти чемпіона Єгипту Аль-Ахлі. Мессі був помітно роздратований після фінального свистка — словесні перепалки, боротьба на межі. Але перемога над Порту змінила все. Його гол зі штрафного став сенсацією — це була перша в історії перемога команди з МЛС над європейським клубом в офіційному матчі.

Маямі був зовсім близьким до того, щоб обіграти Палмейрас — перемога вивела б клуб на перше місце в групі A. Але після того, як бразильці відігралися з 0:2 і вирвали нічию, Мессі залишився стояти в центрі поля після фінального свистка — розчарований тим, як все склалося.

Тепер Інтер Маямі змушений повертатися до буднів регулярного сезону МЛС і зосереджуватись на боротьбі за чемпіонство. І це буде контраст — після зустрічі з ПСЖ налаштовуватись на тактичну боротьбу проти команд рівня Монреаля.

Попри все, контрактні переговори між Ліонелем Мессі та Інтером Маямі тривають. Мова йде про нову угоду, яка залишить його в команді до чемпіонату світу 2026 року та відкриття нового стадіону Маямі Фрідом Парк. Як повідомляє The Athletic, обидві сторони налаштовані на продовження співпраці, хоча поки що незрозуміло, коли саме Мессі поставить підпис під новим контрактом.

"Зірки сходяться в ідеальний момент — на користь клубу і самого Ліонеля. Рішення — повністю за ним", — сказав у квітні Хорхе Мас в інтерв’ю FDP Radio. — "Я очікую, що за 60-90 днів нам доведеться все фіналізувати. Моє найбільше бажання — і все, що ми робимо — спрямоване на те, щоб побачити Мессі на полі нашого нового стадіону у 2026 році. Сподіваюся, так і буде".

Незважаючи на чергову хвилю чуток, в Аргентині спокійно сприймають той факт, що Мессі обрав спокійніше життя у США після двох десятиліть на вершині світового футболу. Перемога на ЧС-2022 зробила його переїзд до Форт-Лодердейла з родиною цілком логічним. А його місце в національній збірній не під загрозою — навіть попри те, що він виступає в МЛС.

Головний тренер Ліонель Скалоні неодноразово заявляв, що Мессі залишатиметься частиною команди стільки, скільки сам цього захоче. Наставника не турбує скептичне ставлення деяких співвітчизників до МЛС. У відборі до ЧС-2026 у зоні КОНМЕБОЛ Мессі вже забив шість м’ячів — лише на один менше, ніж найкращий бомбардир, Луїс Діас із Колумбії.

Втім, вплив Мессі на Інтер Маямі — і, можливо, на всю МЛС — не варто вимірювати лише голами чи шансами вдруге стати MVP ліги. У майбутньому він стане співвласником клубу, а це означає, що впливатиме не тільки на спортивні рішення, а й на комерційну стратегію команди ще багато років.

Нещодавно в Жорді Альби запитали, чи вірить він, що Мессі залишиться у США до ЧС-2026.

"А чому б і ні?" — відповів Альба, який нещодавно подовжив контракт із Інтером до 2027 року. — "Чесно кажучи, не уявляю його більше ніде. Але рішення, як завжди, буде за ним. Усі його вибори були мудрими, і я впевнений, що він зможе зіграти ще на одному чемпіонаті світу".

Минулого тижня, коли Мессі виповнилось 38, Ньюеллз назвав одну з трибун свого стадіону на його честь. Це величезна честь — але навряд чи вона вплине на подальшу клубну кар’єру Ліонеля.

Звісно, до грудня ще багато часу, і все може змінитися. Але повернення на колишні арени виглядає малоймовірним.

The Athletic