Чтиво

Хосеп Гвардіола провів перебудову.

У тренерському штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті завжди відбувалася велика текучка — згадайте хоча б Мікеля Артету чи Енцо Мареску, яких переманили на головні ролі в інших клубах. Але цього року в клубі справді з’явився запит на глибші зміни.

Після розчарування у сезоні-2024/25 Сіті вирішили діяти швидко, щоб освіжити команду до Клубного чемпіонату світу. Окрім підписання трьох нових польових гравців, клуб зробив серйозні перестановки в тренерському штабі.

Хуанма Лільйо залишив клуб після другого періоду в Манчестері, разом із давнім помічником Іньйо Домінгесом і тренером зі стандартів Карлосом Вісенсом. Минулорічні труднощі, так чи інакше, вплинули на ці рішення.

Лільйо в обох своїх приходах до Сіті був для Гвардіоли чимось на кшталт футбольного психолога — ставив складні запитання, провокував на пошуки нових рішень, тримав у тонусі. Незважаючи на те, що майже не володів англійською, він залишався важливою фігурою — завдяки харизмі, футбольному інтелекту й тому, що чимало гравців Сіті говорять іспанською. Він, наприклад, і досі близький із Фернандіньо, який знає кілька мов.

Його внесок у успіхи клубу — беззаперечний. Спочатку — з 2020 по 2022 рік, потім — після повернення в 2023-му. Навіть під час сезону з треблом Лільйо допомагав команді готуватися до матчів, хоча вже тренував Аль-Садд. Саме він приїхав до Манчестера перед історичною перемогою 4:0 над Реалом і був на трибуні в Стамбулі, коли Сіті виграв Лігу чемпіонів.

Після цього тріумфу, коли Артета, Боррелл і Мареска покинули штаб, Лільйо повернувся на особисте прохання Гвардіоли. Клуб чітко усвідомлював його значення для Пепа — і навіть заплатив компенсацію, щоб його повернути.

Разом із ним запросили і Домінгеса — його давнього асистента, зокрема по Аль-Садду. Втім, як зазначають джерела, його вплив у Сіті був обмеженим.

У сезоні-2023/24 клуб із цим штабом виграв Прем’єр-лігу, але наступний рік став серйозним випробуванням. Усі, хто працював з першою командою, відчували тиск. І хоча Лільйо залишався ключовим помічником, його роль уже не мала того впливу.

На тлі пошуку рішень і певного занепокоєння серед гравців, які скаржились на недостатню кількість конкретних вказівок, Карлос Вісенс узяв на себе більше обов’язків — став фактичним асистентом Гвардіоли, поєднуючи цю роль із роботою над стандартами. Це була складна комбінація, але свою справу він виконував на відмінно.

Ще у січні Гвардіола планував зробити Вісенса повноцінним асистентом у сезоні-2025/26 — у парі з новим тренером, якого ще мали запросити.

"Так відбувається завжди з усіма моїми помічниками — я завжди намагаюся вбирати їхні знання", — казав Пеп під час Клубного чемпіонату світу.

"Мені потрібні такі люди, як Хуанма минулого сезону, як Артета, Енцо, Доменек Торрент чи Родольфо раніше. Я завжди питаю: ‘Яка твоя думка? Що б ти зробив? Яку вправу дав би команді?’"

За словами джерел, Карлос Вісенс дійсно став тією людиною, яка додала балансу в тренерський штаб, і Сіті запропонували йому новий контракт ще наприкінці сезону Прем’єр-ліги. Але тут надійшла приваблива пропозиція — очолити Брагу в Португалії, і це був шанс, від якого важко було відмовитися.

Цікаво, що ще у 2022 році Вісенс мав стартувати як головний тренер у Нідерландах, у клубі Хераклес, але угоду було скасовано, і він залишився в Сіті.

Оскільки Вісенс усе більше працював як асистент, клуб почав шукати нового тренера зі стандартів ще з середини минулого сезону. Цей пошук завершився влітку запрошенням Джеймса Френча з Ліверпуля.

Вісенсу запропонували залишитися, але щодо Лільйо і Домінгеса рішення вже було прийнято — за словами джерел, їм повідомили про це ще перед матчем з Фулгемом у останньому турі. Клуб хотів не лише оновити склад гравців, а й освіжити тренерський штаб — без конфліктів, просто прийшов час для змін.

Лільйо, кажуть джерела, також відчував, що потребує паузи. Він пропустив кілька матчів під кінець сезону через проблеми зі здоров’ям — серйозного нічого не було, але зараз він хоче побути з родиною в Іспанії.

"Нові люди, особливо тренер зі стандартів, пояснюють усе дуже просто — і мені, і багатьом іншим гравцям це подобається", — сказав Ілкай Гюндоган у червні. Його слова викликали певне здивування — особливо в контексті того, як усе працювало раніше.

Так само, як і на трансферному ринку — де за кілька днів було представлено Раяна Шеркі, Тіджані Рейндерса і Раяна Айт-Нурі, — Сіті оперативно запросили ексасистента Юргена Клоппа — Пепа Ліндерса, Джеймса Френча та ексзахисника Ліверпуля, Манчестер Сіті та Арсеналу Коло Туре до Клубного чемпіонату світу. Ліндерс навіть переніс родинну відпустку, аби приєднатися якомога раніше.

Туре спочатку долучився тимчасово — щоб допомогти на виїзному зборі в США — і швидко став улюбленцем гравців. Якщо Гвардіола і Ліндерс заряджають високою інтенсивністю, Туре виступає як "м’якший" місток до команди, тримає контакт і допомагає зберігати баланс.

У випадку з Ліндерсом очевидно, що він стане активним асистентом — як колись Артета чи Мареска. Його завдання — розробка й проведення тренувального процесу, як це було в Ліверпулі. На відео з перших сесій видно, як він особисто працює на полі, залучений до кожної вправи.

Джерела кажуть, що Пеп розглядав й інші кандидатури, перш ніж зупинився на Ліндерсі. Але він добре все зважив: зателефонував Юргену Клоппу, а після гри проти Саутгемптона у травні — поспілкувався ще й з Адамом Лалланою, колишнім півзахисником Ліверпуля.

Влітку Пеп часто з’являвся на екранах з рукою на плечі Ліндерса під час матчів — це чіткий сигнал про новий рівень довіри. І хоча Сіті вилетіли вже в 1/8 фіналу від Аль-Хілялю, цей результат приніс і свою користь — чотири тижні відпочинку для тренерського штабу, які будуть використані для ретельного планування нового сезону.

Манчестер Сіті повернулися з США з певною образою через ранній виліт, але турнір став чіткою межею між минулим і майбутнім. У команді — нові гравці, нові обличчя в штабі, і нова енергія, якої так бракувало наприкінці попереднього сезону.

The Athletic