Чтиво

Розповідаємо про новачка "синьо-гранатових".

Нещодавно Барселона неочікувано оголосила про підписання Руні Барджі. То хто такий новачок Барселони — і які плани в клубу щодо нього?

Ім’я Руні Барджі може бути вам знайоме — навіть якщо ви жодного разу не бачили, як грає 19-річний вінгер Копенгагена. Руні (він воліє, щоб його називали просто на ім’я) — колишній "вундеркінд" з Football Manager, який голосно заявив про себе в реальному футболі, забивши красень-гол у Лізі чемпіонів у ворота Манчестер Юнайтед у 2023 році.

Та з того часу шлях уродженця Кувейту, який виступає за юнацьку збірну Швеції, не був легким. Але тепер він підписав контракт із Барселоною — на чотири роки, і виглядає це, ніби сюжет із тієї самої гри, де про нього вперше заговорили.

То чому саме Барса захотіла Руні? І яка в нього історія?

Хто такий Руні?

На початку кар’єри Руні прозвали "шведським Мессі", але його шлях до вершини був далеко не таким прямим, як у його кумира з Аргентини.

Його батьки познайомилися в сирійському Алеппо, але народився Руні в Кувейті — там його батько працював. У жодному місцевому клубі хлопець не грав: тренувався просто у дворі, з татом.

Батько Руні вболіває за Манчестер Юнайтед, але в кадрах документалки на YouTube-каналі Копенгагена малий Руні — у футболці Барселони. В інтерв’ю The Athletic у січні 2024-го він сказав, що його ім’я ніяк не пов’язане з Вейном Руні — це просто “щасливе ім’я, яке дала мама”.

У 2012 році, коли йому було шість, Руні переїхав до Швеції з мамою та молодшим братом Раяном (той теж грає в молодіжці Копенгагена), а батько залишився в Кувейті. Сім’я оселилась у містечку Каллінге на півдні країни. Там Руні вивчив шведську — одну з чотирьох мов, якими він володіє, разом із арабською, англійською та данською.

Він грав за місцевий клуб Каллінге СК, у 2015 році перейшов у Рюдебі AIK, а у 12-річному віці поїхав на перегляд у Тоттенгем, де забив тричі та віддав дві гольові передачі в матчі з Іпсвічем (6:1). У 2019-му він приєднався до Мальме, а вже за рік підписав контракт із Копенгагеном.

Згідно з правилами ліги, дебютувати в першій команді він міг лише з 16 років — і саме в день народження у листопаді 2021-го став наймолодшим гравцем в історії клубу, а пізніше того місяця — ще й наймолодшим автором гола в історії Суперліги Данії. Відтоді провів 84 матчі та забив 15 м’ячів. Найвідоміший — у ворота Манчестер Юнайтед у груповому етапі Ліги чемпіонів у листопаді 2023-го: на 87-й хвилині, який приніс перемогу 4:3.

Якщо після того про нього мало чули — то через серйозну травму коліна, яку він отримав у квітні 2024-го. Вона вивела його з гри майже на рік. А з початку травня 2025-го він знову поза грою — через нову травму.

Руні поки не дебютував за національну збірну Швеції, хоча має дев’ять матчів за команду U21 (останній — у березні минулого року, перед серйозною травмою). У листопаді 2023-го тодішній тренер шведів Янне Андерссон заявив, що Руні "ще багато чого треба довести на найвищому рівні, щоб зробити останній крок". У відповідь на це футболіст сказав шведському виданню Fotbollskanalen: "Що ще треба зробити в 17 років, щоб отримати місце?"

Якби не травма, Руні, ймовірно, викликали б до збірної після Євро-2024, але з квітня 2024-го до березня 2025-го він не грав.

Навіщо Руні Барселоні?

Цей трансфер — заслуга спортивного директора Барси Деку, колишнього півзахисника каталонців, Челсі та збірної Португалії. Саме він вів переговори та довів справу до кінця.

Деку виступає за активне відстеження молодих талантів, які з'являються на ринку. Арда Гюлер та Лукас Бергвалль — приклади гравців, яких він хотів підписати. Обоє обрали інші варіанти (Гюлер — Реал, Бергвалль — Тоттенгем), але це показує той підхід, який він намагається впровадити в клубі.

Руні вписується в цю стратегію, хоча його не розглядають як готового гравця для першої команди. Очікується, що він приєднається до команди на передсезонні збори, після чого Гансі Флік ухвалить рішення: залишити його в складі чи відправити в оренду для отримання ігрової практики.

Варіант з виступами за Барса Атлетік — другу команду клубу, яка грає в четвертому дивізіоні Іспанії, — виглядає логічним. Це спростить процес реєстрації Руні та потенційно відкриє шлях до матчів за основу. До того ж, офіційно про трансфер оголосив саме акаунт Барса Атлетік — і це не випадково.

Гравці другої команди при первинній реєстрації не підпадають під жорсткі обмеження зарплатної відомості Ла Ліги. Але загальна сума зарплат усієї структури клубу впливає на фінансовий ліміт першої команди: чим більше витрачається на гравців резерву, тим менше простору залишається для основних підписань.

Якщо вихованець академії проводить 30% ігрового часу в матчах першої команди за сезон, його зарплата автоматично переходить у фінансову відомість основи на наступний сезон. Але це правило не діє щодо іноземців.

Окрім того, у Ла Лізі є незалежна комісія, яка оцінює, чи може гравець бути зарахований до другої команди — з урахуванням ліги, з якої він прийшов, кількості міжнародних матчів, суми трансферу та його зарплати. Це зроблено для того, щоб клуби не обходили фінансові обмеження.

Джерела в клубі — які, як і всі, згадані в статті, говорили на умовах анонімності — кажуть, що трансфер за 2 млн євро вони розглядають як варіант без втрат: колись Руні вважався одним із найбільш перспективних юнаків Європи.

Це ризик, але потенційно дуже вигідний. У найкращому випадку Руні злетить у футболці великого клубу. А якщо навіть не досягне топ-рівня — у свої 19 він усе одно матиме високу перепродажну вартість.

Який стиль гри у Руні?

Руні — фланговий форвард, який діє з правого краю й зміщується ближче до центру, створюючи небезпеку за рахунок різких змін напрямку. Він має нюх на моменти, але водночас добре відчуває партнерів — саме це робить його особливо небезпечним.

"Шведський Мессі"? Порівняння такого масштабу можуть зламати навіть найталановитіших, але у стилі гри певна схожість є. І це не дивно — Руні сам зізнавався, що намагався перейняти манеру дриблінгу свого кумира. Щоправда, він ще не такий швидкий і вибуховий. Принаймні поки що.

"Йому доведеться стати великою рибою в маленькому ставку спочатку", — казав скаут з АПЛ у 2023 році. — "І це обмежить кількість варіантів. Він не найбільш атлетичний гравець, тож треба буде знайти правильну тактичну схему. Можливо, вузька роль на правому фланзі у 4-3-3 — вона передбачає підтримку позаду й не вимагає великих обсягів бігу".

Очевидна деталь: у Барселони вже є Ламін Ямаль, який грає саме на цій позиції правого вінгера. Але, як згадувалося вище, Руні навряд чи конкуруватиме з ним у найближчому майбутньому.

Що сам Руні каже про себе?

Торік у розмові з The Athletic Руні сказав: "Я хочу стати найкращим гравцем у світі" — тож упевненості йому не бракує.

У тому ж інтерв’ю він розповідав, що з дитинства захоплювався Мессі — його плакати висіли на стінах у квартирі в Кувейті. І зараз він опинився в клубі, де Лео став ідолом мільйонів і автором 672 голів — рекордсменом усіх часів.

"Завжди був Мессі", — відповів Руні на питання, кого він найбільше дивився на YouTube у дитинстві. — "Чесно, нікого більше. Постійно переглядав його моменти й намагався повторювати те саме на полі. Я просто обожнюю Мессі".

Гол у ворота Манчестер Юнайтед він назвав найважливішим у кар’єрі і сказав, що прагне виступати в найсильніших лігах світу. Водночас підкреслив, що головна мета — стати найкращим гравцем планети протягом п’яти років.

"Я щодня працюю заради цього. Якщо мріяти — то по-крупному", — додав Руні.

The Athletic