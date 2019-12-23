Уругваец согласился перейти в мадридский клуб.
Эдинсон Кавани, Getty Images
23 декабря 2019, 11:33
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может стать игроком Атлетико в ближайшее время.
Контракт Кавани с ПСЖ истекает следующим летом, и он уже может вести переговоры с другими клубами. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, уругвайский форвард согласовал трехлетний контракт с Атлетико.
Теперь мадридский клуб хочет попытаться договориться с парижанами о переходе футболиста в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Атлетико готов начать переговоры с МЮ по Неманье Матичу.
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