Франция

Команда явилась на тренировку без Леонарду Жардима.

Леонарду Жардим будет уволен с поста главного тренера Монако. Об этом сообщает L'Equipe.

Португальский специалист не присутствовал на последней тренировке команды, поскольку руководство монегасков приняло окончательное решение об отставке тренера.

Жардим уже собрал свои вещи, а в воскресенье должен окончательно попрощаться с футболистами.

По информации источника, следующим наставником Монако станет бывший главный тренер сборной Испании Роберто Морено.

Ранее сообщалось, что руководство Монако рассматривает кандидатуры Унаи Эмери и Лорана Блана.

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