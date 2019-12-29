Франция

У Леонарду Жардима появилась традиция: очень удачно увольняться из Монако.

Увольнение с поста тренера Монако наверняка ударило по самолюбию Леонарду Жардима, но материально специалист явно не пострадал.

В качестве выходного пособия Жардим и его тренерский штаб получат 8 миллионов евро — сообщает FootMercato со ссылкой на L'Equipe du jour. И это при том, что зарплата Жардима составляла 330 тысяч евро в месяц.

Учитывая, что и при прошлом увольнении из Монако в конце 2018 года тренер получил те же 8 миллионов, можно сказать, что Жардиму очень выгодно покидать монегасков раньше истечения срока контракта не по своей воле.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.