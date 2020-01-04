Франция

Испанский специалист рассказал, что требует от своей команды.

Новый главный тренер Монако поделился впечатлениями от первого отрезка работы с командой.

"Это была хорошая неделя, я увидел правильное отношение к тренировкам со стороны игроков. Очень доволен, потому что все делали то, что я просил. Не буду говорить о каких-то изменениях, просто хочу объяснить свою игровую систему. Мне нужна команда, в которой футболисты будут играть друг за друга. Все должны и защищаться, и атаковать.

Мне необходимо больше информации о команде. Нелегко сделать всё, что хочу, за одну неделю. Нум нужно много работать и демонстрировать прогресс во время матчей", — приводит слова Роберт Морено L`Equipe.

Напомним, бывший тренер Монако Леонарду Жардим заявил, что команда шла бы на 2 или 3 месте, если бы ему дали провести подготовку летом.