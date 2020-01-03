Франция

Бывший главный тренер "монегасков" прокомментировал работу в клубе.

Леонарду Жардим покинул пост главного тренера Монако, оставив команду на 7 месте с 28 очками в активе.

Португалец считает, что в не самых лучших результатах команды виноват не только тренерский штаб.

"Мы сформировали команду лишь в конце августа. То есть, предсезонная подготовка прошла впустую. Вице-президент клуба взял на себя ответственность за это. Он говорил, что ему пока не хватает опыта. Кроме того, пять игроков пришли в команду в конце августа. Вот поэтому мы набрали всего два очка в первых четырех турах.

Ответственность за то, что мы не набрали баллы, которые были должны, лежит не только на тренерском штабе. Если бы нам удалось подготовить команду в июне, сейчас Монако шел бы на втором или третьем месте в Лиге 1", — приводит слова Жардима L'Equipe.

Напомним, что место португальского специалиста занял бывший тренер сборной Испании Роберто Морено.