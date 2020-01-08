Менеджер парижан рассказал о ситуации вокруг форварда.
Эдинсон Кавани, getty images
08 января 2020, 09:06
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение о недостатке игровой практики у форварда Эдинсона Кавани.
"Будет ли Кавани игграть — это зависит от качества других игроков и от него самого. Это здоровая конкуренция между нападающими".
"Мбаппе и Икарди великолепны, когда играют вместе. Эдинсон борется за свое место в старте. Это то, о чем мы его просим".
"И он может сделать это. Он отличный игрок, мы никогда не забываем о нем, но есть отличная конкуренция. Все они могут играть, но я никому ничего не могу обещать", — цитирует Тухеля Goal.
Ранее немецкий специалист отреагировал на информацию о том, что Кавани намерен в январе покинуть Париж.