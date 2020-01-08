Франция

Менеджер парижан рассказал о ситуации вокруг форварда.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение о недостатке игровой практики у форварда Эдинсона Кавани.

"Будет ли Кавани игграть — это зависит от качества других игроков и от него самого. Это здоровая конкуренция между нападающими".

"Мбаппе и Икарди великолепны, когда играют вместе. Эдинсон борется за свое место в старте. Это то, о чем мы его просим".

"И он может сделать это. Он отличный игрок, мы никогда не забываем о нем, но есть отличная конкуренция. Все они могут играть, но я никому ничего не могу обещать", — цитирует Тухеля Goal.

Ранее немецкий специалист отреагировал на информацию о том, что Кавани намерен в январе покинуть Париж.