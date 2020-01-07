Франция

Тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал слухи о том, что нападающий Эдинсон Кавани в январе переберется в Атлетико.

Накануне матча Кубка французской лиги против Сент-Этьена Томас Тухель высказал свое отношение к возможному переходу в Атлетико Эдинсона Кавани.

"Я очень не люблю, когда игроки приходят в команду или уходят из нее в разгар сезона, – сказал тренер ПСЖ на предматчевой пресс-конференции. – Особенно если для этого нет крайней необходимости. Приходится менять налаженную структуру, тактику... Даже с учетом того, что сейчас Кавани потерял место в основном составе, он в отличной форме и нужен команде. Если он хочет уйти, то пусть подождет до лета".

"Перед нами стоит цель — выиграть все возможное в нынешнем сезоне, поэтому нам надо думать только о том, чтобы достичь этой цели. Все остальное — второстепенно. И я рад, что Лонардо, отвечающий за трансферную политику, разделяет мою точку зрения".

ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на 7 очков, вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов (сыграет с Боруссией Д), в 1/16 Кубка Франции (сыграет с Лорьяном) и в 1/4 финала Кубка лиги встретится 8 января с Сент-Этьеном.

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