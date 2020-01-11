Франция

Парижане хотят подписать итальянского хавбека.

Полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Парижский клуб следит за выступлениями центрального хавбека и может обратиться к Фиорентине с предложением. Представители "красно-синих" присутствовали на матче "фиалок" с Болоньей (1:1), где наблюдали за игрой итальянца.

Действующий контракт Кастровилли с Фиорентиной рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 18 поединков в футболке "фиолетовых", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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