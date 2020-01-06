Франция

Парижане собираются провести чистку состава в летнее трансферное окно.

Пари Сен-Жермен хочет расстаться с семью футболистами в конце этого сезона, сообщает Sport.es.

Речь идет о защитниках Тома Менье и Тило Керере, полузащитниках Идриссе Гейе, Леандро Паредесе, Андере Эррере, Юлиане Дракслере и нападающем Эдинсоне Кавани.

Нивелировать потери в центре поля парижане собираются подписанием Кристиана Эриксена, контракт которого с Тоттенхэмом истекает летом.

Эдинсон Кавани, в свою очередь, на правах свободного агента может перебраться в Атлетико.