Франция

Ветеран парижан рассказал, почему решил остаться в клубе.

Защитник ПСЖ Маркиньос, продливший контракт до 2024 года, очень комфортно чувствует себя и в клубе, и в Париже.

"У Парижа и ПСЖ было все, чтобы убедить меня остаться и продлить контракт. Это амбициозный клуб, который мечтает о больших свершениях, хочет писать историю", — цитирует Маркиньоса Sportsmail.

"Это городской, семейный клуб. Моей семье здесь очень хорошо. Я чувствую себя как дома, у меня тут есть все, что нужно. Поэтому я сделал выбор очень быстро".

25-летний защитник перешел в ПСЖ из Ромы в 2013 году. С тех пор он сыграл 270 матчей за клуб (20 голов и семь ассистов) и дорос до статуса вице-капитана команды.

В футболке ПСЖ Маркиньос выиграл 19 трофеев: по пять чемпионств, Кубков лиги и Суперкубков Франции, а также четыре Кубка Франции.

Также защитник является игроком сборной Бразилии, за которую провел 46 поединков и забил один гол.