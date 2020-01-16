Франция

Менеджер парижан — о потенциальном трансфере уругвайца.

Главный тренер ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что нападающий Эдинсон Кавани все еще может покинуть команду, но ему следовало б остаться.

"Может быть такое, что игроки придут или уйдут из команды в январе? Это все еще возможно в футболе, я не могу сказать точно".

"Кавани? Мы должны спрашивать у Эдинсона на этот счет. Сейчас он травмирован. Он почувствовал дискомфорт на тренировке, и он не может пока что помочь нам".

"Хочу ли я, чтобы он остался? Для того, чтобы мы могли забивать больше голов, лучше, чтобы Кавани остался с нами", — сказал Тухель Canal +.

Ранее сообщалось, что парижане установили ценник в 30 миллионов евро за уругвайского футболиста.