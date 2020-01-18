Франция

Камерунец вскоре должен перебраться во Францию.

Как утверждает France Football, Лион вскоре завершит переговоры с Вильярреалом о трансфере нападающего Карла Токо Экамби.

По данным источника, клубы согласовали финансовые условия сделки, договорившись о сумме компенсации в размере 20 миллионов евро. Форвард должен заменить травмированного Депая, который вылетел до конца сезона.

В текущем сезоне Примеры Экамби провел на поле в футболке Вильярреала 18 поединков, забив шесть голов и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лион не станет отпускать нападающего Муссу Дембеле в зимнее трансферное окно.