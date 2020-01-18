Камерунец вскоре должен перебраться во Францию.
Карл Токо Экамби (в центре), getty images
18 января 2020, 10:26
Как утверждает France Football, Лион вскоре завершит переговоры с Вильярреалом о трансфере нападающего Карла Токо Экамби.
По данным источника, клубы согласовали финансовые условия сделки, договорившись о сумме компенсации в размере 20 миллионов евро. Форвард должен заменить травмированного Депая, который вылетел до конца сезона.
В текущем сезоне Примеры Экамби провел на поле в футболке Вильярреала 18 поединков, забив шесть голов и отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Лион не станет отпускать нападающего Муссу Дембеле в зимнее трансферное окно.