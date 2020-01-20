Франция

Похоже, защитник не сменит прописку в январское трансферное окно.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо опроверг информацию о том, что Арсенал согласовал контракт с защитником парижан Левеном Кюрзава.

"Кюрзава? У нас никогда не было предложения по нему, ни одного".

"Он играет много матчей в этом сезоне. Конечно, он игрок, у которого заканчивается контракт, но мы ничего не слышали о каких-либо переговорах. Арсенал никогда не звонил", — цитирует Леонардо Evening Standard.

Ранее спортдир ПСЖ подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани попросил отпустить его из команды, но клуб не намерен этого делать.