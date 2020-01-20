Франция

Нападающий ПСЖ рассказал про своих вдохновителей и амбициях на оставшуюся часть сезона.

Килиан Мбаппе рассказал про своих кумиров, а также выразил желание выиграть три крупных турнира в этом сезоне.

"Мой идол? В детстве это был Зидан. Если ты ребенок и француз, то твой кумир — Зидан. После этого был Криштиану Роналду, которому мне посчастливилось противостоять, а затем и бразильцы за их манеру игры.

Я хочу оставить след со своими ценностями, сообщение в истории футбола. Хочу выиграть требл, это было бы неплохо. Победа в Лиге чемпионов с ПСЖ, затем Евро-2020 и Олимпиада", — приводит слова Мбаппе Marca.

Напомним, ранее Зидан рассказал, что Килиан Мбаппе всегда мечтал выступать за Реал.