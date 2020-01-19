Испания

Менеджер не разделяет претензий андалусийцев.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан отреагировал на слова спортивного директора Севильи Мончи об ужасной работе арбитра в очном поединке Примеры, который завершился победой мадридцев (2:1).

"В моменте с голом Севильи была игра рукой, но арбитр не заметил, что я могу сказать. Я не собираюсь углубляться в это".

"Это был тяжелый матч для нас. Мы играли против хорошей команды, но результат справедлив несмотря на то, что произошло на поле".

"То, что Мончи говорит, зависит от него. В конце концов, именно за арбитром окончательное решение. Он немного был резок в том, что он сказал, но я не собираюсь мешать спортивному директору Севильи выскаывать свое мнение", — цитирует Зидана Marca.

Ранее свой комментарий после скандального поединка дал главный тренер Севильи Хулен Лопетеги.