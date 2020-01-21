Франция

Команде Морено хватило трех голов, чтобы выбить Сен-Прив из турнира.

Монако в 1/16 Кубка Франции отправился в гости к Сен-Прив. Подопечные Морено трижды огорчили соперника еще в первой половине игры.

Сперва Кейта отметился дублем, а Бен Йеддер закрепил преимущество монегасков. Хозяева смогли ответить голом Антуана уже под занавес встречи.

В следующей стадии Монако сыграет против Сент-Этьенна.

Сен-Прив — Монако 1:3

Голы: Антуан, 82 — Кейта, 11, 28, Бен Йеддер, 36

Состав Монако: Лекомт — Агилар, Бадьяшиль, Марипан, Жорже — Огустин, Головин, Диас, Кейта — Йоветич — Бен Йеддер

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