Франция

Нападающий ПСЖ высказался относительно формы "красных".

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал свою оценку игре Ливерпуля в текущем сезоне, заявив, что это невероятная команда.

"То, что Ливерпуль делает в данный момент, удивительно. Они как машина, они нашли свой ритм".

"Ливерпуль проиграл ноль игр. Когда вы смотрите, вы думаете, что все легко, но это не так. Ребята сосредоточены, они играют каждые три дня, и они выигрывают и выигрывают".

"Теперь проблема в том, что все наблюдают за Ливерпулем, и все думают, что другие команды могут им противопоставить. Это очень хорошая команда с очень хорошим менеджером", — цитирует Мбаппе Goal.

Ранее французский нападающий заявил, что главный тренер Реала Зинедин Зидан был его кумиром.