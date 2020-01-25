Франция

Между клубами произойдет обмен фланговыми защитниками.

Левен Кюрзава перейдет в Ювентус, а Маттиа Де Шильо продолжит карьеру в ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, сделка между двумя клубами полностью согласована. Что касается футболистов, то они согласовали личные контракты с клубами.

Кюрзава выступает за ПСЖ с 2015 года, а Де Шильо за Ювентус с 2017.

Ранее сообщалось, что Ювентус и Барселона согласовали обмен футболистами.

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