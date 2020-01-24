Испания

В Барселону отправится Матеус Перейра, а в Ювентус — Алехандро Маркес.

Несмотря на несостоявшийся обмен Ивана Ракитича на Федерико Бернардески, Барселона и Ювентус все-таки решили поменяться игроками, но другими — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

В Турин для прохождения медицинского обследования уже прибыл 19-летний нападающий Алехандро Маркес, а в Барселону с той же целью отправился отозванный из аренды в Дижоне 21-летний полузащитник Матеус Перейра.

Бразилец Перейра выступал за Коринтианс (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Эмполи (2, 0), Парану (7, 0), Ювентус U-23 (22, 5), Ювентус (3, 0) и Дижон (10, 0).

Венесуэлец Маркес пока может похвастаться только выступлениями за Барселону В (22 матча, 1 гол).

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