Франция

Защитник может вернуться в Лигу 1.

Бывший защитник Ман Сити и Арсенала Бакари Санья может стать игроком Нанта, сообщает издание L'Equipe.

Опытный фулбек ведет переговоры с "Канарейками" и может присоединиться к ним в ближайшее время.

Напомним, в начале января Санья получил статус свободного агента, когда истек его контракт с Монреаль Импакт.

В составе Монреаля Санья выступал с августа 2018 года, перейдя из Беневенто. В минувшем сезоне МЛС 36-летний игрок провел 26 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее Санья уже выступал в Лиге 1 в составе Осера, воспитанником которого является.

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