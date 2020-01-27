Главный тренер Монако прокомментировал интерес каталонцев к нападающему.
РОБЕРТ МОРЕНО, ФОТО GETTY IMAGES
27 января 2020, 08:28
Роберт Морено заявил, что предложение по Бен Йеддеру в размере 80 миллионов евро будет слишком скромным.
"Я не слышал ничего подобного. Вы, журналисты, первые, кто говорит мне эту информацию. 80 миллионов евро? Нет, это невозможно. Чтобы начать говорить о трансфере Бен Йеддера потребуется 200 миллионов евро", — приводит слова Морено Le10Sport.
В этом сезоне Бен Йеддер сыграл 23 поединка в футболке Монако, забив 15 голов и сделав 9 результативных передач.
Напомним, что каталонцы находятся в поиске нападающего на место Луиса Суареса, который получил серьезную травму.
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