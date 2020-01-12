Испания

Не исключено, что нынешний сезон для нападающего Барселоны Луиса Суареса закончен.

Восстановление после операции на колене Луиса Суареса займет не менее четырех месяцев — сообщил официальный сайт Барселоны.

В воскресенье, 12 января, нападающий Барсы перенес операцию по поводу мениска правого колена в клинике профессора Рамона Кугата.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл за Барселону 23 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.

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