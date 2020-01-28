Франция

Похоже, уругваец вскоре покинет парижан.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал свой комментарий относительно информации об уходе из команды Эдинсона Кавани и Левена Кюрзава.

"Кавани не будет с командой завтрашнем кубковом матче против По. Кюрзава? Мне необходимо поговорить с ним, но на данный момент у меня нет новостей об их будущем", — цитирует Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что защитник в ближайшее время станет футболистом Ювентуса. СМИ утверждали, что французский футболист и вовсе уже согласовал контракт с туринцами.

Кавани, в свою очередь, вскоре должен перейти в мадридским Атлетико до завершения трансферного окна.