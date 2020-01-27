Испания

Агент нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани находится в Мадриде для подписания контракта.

Уже в понедельник, 27 января, Эдинсон Кавани может стать игроком Атлетико — сообщает AS.

Все условия трансфера между Атлетико и ПСЖ уже улажены, и сейчас в Мадриде брат и агент Кавани утрясает последние детали личного контракта.

Ожидается, что во вторник, 28 января, Эдинсон пройдет медицинское обследование и в тот же день, максимум — в среду, будет официально объявлен игроком "рохибланкос" и даже может попасть в заявку Атлетико на мадридское дерби против Реала, которое состоится в субботу, 1 февраля, на Сантьяго Бернабеу.

32-летний уругваец (116 матчей, 50 голов за национальную сборную) выступал за Данубио (30, 12), Палермо (117, 37), Наполи (138, 104) и ПСЖ (292, 198).

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