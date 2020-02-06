Франция

Француз считает, что "шпоры" могут финишировать в топ-четверке.

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис рассказал о целях команды в оставшейся части сезона в АПЛ.

"Когда мы вернемся из этого небольшого перерыва, для нас начнется самый важный период в сезоне, когда мы можем выиграть или проиграть. В АПЛ мы находимся не в комфортном положении.

Мы попытаемся сделать все, чтобы догнать команды, которые находятся выше нас, для этого нам понадобится собранность. Мы все еще может побороться за место в топ-4.

У нас были взлеты и падения в этом сезоне, но мы все еще можем хорошо завершить чемпионат, и это будет лучшей подготовкой к следующему сезону.

У нашего клуба большие амбиции. Последние месяцы были сложными, но лучший ответ мы можем дать на поле", – приводит слова Льориса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм прошел Саутгемптон в Кубке Англии.

На данный момент "шпоры" занимают 5-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков после 25 туров.

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