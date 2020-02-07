Франция

Парижане не намерены вести переговоры о новых контрактах с игроками.

Руководство ПСЖ не намерено начинать переговоры о новом контракте с защитником Тиаго Силвой и нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает L'equipe.

По данным источника, парижане хотят избавиться от опытных футболистов для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что оба игрока получают по одному миллиону евро в месяц.

Известно, что Кавани и не планировал продлевать договор, а хотел летом на правах свободного агента присоединиться к Атлетико, так как переговоры с "матрасниками" и ПСЖ зимой провалились.

Силва, в свою очередь, хотел бы остаться в составе французского клуба, о чем уже успел заявить агент футболиста.