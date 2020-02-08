Испанский специалист прокомментировал будущее нападающего.
КИЛИАН МБАППЕ, ФОТО GETTY IMAGES
08 февраля 2020, 08:56
Килиана Мбаппе в последнее время связывают с переходом в Реал. Унаи Эмери считает, что переезд в Испанию положительно скажется на карьере француза.
"Я хотел бы увидеть Килиана в Ла Лиге" — заявил бывший главный тренер француза в Пари Сен-Жермен.
"Он мог бы быть лучшим игроком в мире, и я думаю, что он мог сделать это. Если он перейдет в один из ведущих испанских клубов, он сможет этого добиться", — добавил Унаи Эмери.
Напомним, что Килиан Мбаппе недоволен тем фактом, что он покидает поле раньше Неймара и Ди Марии.