Франция

Бразильский защитник высоко оценил выступления форварда Боруссии Дормунд.

Центральный защитник ПСЖ Тиаго Силва высказался о перспективном нападающем дортмундской Боруссии Эрлинге Холанде, который забил восемь голов в пяти поединках Бундеслиги.

"Этот парень много забивает. Его результативность — это невероятно. Я надеюсь, что мы сыграет осторожно, и он не забьет нам, а отличится потом, в первенстве Германии".

"Будет здорово сыграть против такого игрока. Вдобавок, он находится только в начале своей карьеры. Холанд очень мотивирован, но и ПСЖ тоже. Мы не боимся, но испытываем большое уважение к Боруссии", – сказал Силва в эфире RMC Sport.

Соперником ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов станет Борусси Д. Первый матч состоится на Сигнал Идуна Парк 18 февраля, а ответная — 11 марта во Франции.

Напомним, ранее Эрлинг Холанд стал лучшим игроком января в Бундеслиге.

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