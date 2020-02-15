Норвежский форвард отличился голом в воротах Айнтрахта в 22-м туре Бундеслиги.
Эрлинг Холанд, Getty Images
15 февраля 2020, 01:51
В поединке между "шмелями" и "орлами" голом отличился Эрлинг Холанд. Таким образом, 19-летний футболист забил восемь голов в пяти поединках чемпионата Германии. Он первый в истории Бундеслиге, кому удалось отличиться такой результативностью.
Отметим, что по семь голов в пяти матчах забивали Герт Дерфель (1963 год, Гамбург) и Пако Алькасер (2018-й, Боруссия Дортмунд).
Всего в текущем сезоне Холанд провел шесть матчей за "шмелей" и забил девять голов во всех турнирах.
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