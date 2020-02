В поединке между "шмелями" и "орлами" голом отличился Эрлинг Холанд. Таким образом, 19-летний футболист забил восемь голов в пяти поединках чемпионата Германии. Он первый в истории Бундеслиге, кому удалось отличиться такой результативностью.

Отметим, что по семь голов в пяти матчах забивали Герт Дерфель (1963 год, Гамбург) и Пако Алькасер (2018-й, Боруссия Дортмунд).

The first player in Bundesliga history to score 8 goals in their first 5 matches ⭐️



Warrior 🇳🇴 pic.twitter.com/FIV8THGrUU