Германия

Новичок Боруссии Д Эрлинг Холанд покорил Германию своей результативностью.

Нападающий Боруссии Эрлинг Холанд стал лучшим игроком января в Бундеслиге — сообщил официальный Твиттер элитного дивизиона Германии.

Придя в Боруссию Д из РБ Зальцбург во время зимнего трансферного окна, 19-летний нападающий отыграл в январе меньше часа (59 минут), но забил при этом 5 мячей (11,8 минуты на гол).

В нынешнем сезоне Холанд делит третье-пятое места с Криштиану Роналду и Тимо Вернером (40 очков) в списке претендентов на Золотую бутсу, уступая по очкам только Чиро Иммобиле (50) и Роберту Левандовски (44), а по количеству забитых мячей — только лидеру бомбардирской гонки Серии А: 24 гола против 25-ти у Иммобиле.

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