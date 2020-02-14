Германия

Норвежский нападающий объяснил, почему не перешел в стан манкунианцев.

Переход Эрлинга Холланда в Боруссию Д сопровождался информацией о том, что Манчестер Юнайтед и Ювентусу было трудно договориться с норвежцем из-за больших финансовых запросов.

Тем не менее, нападающий объяснил ситуацию и сказал, что он вовсе не жадный человек.

"Оле-Гуннар Солскьяер сыграл очень важную роль в том, чего я добился и что имею. Мы посчитали, что лучшим вариантом для моего развития будет Боруссия Д.

Я потребовал слишком много денег? Пусть это комментирует те, кто пишет такое. Могут объяснить мне это при встрече. Меня не волнуют эти слухи.

Было бы смешно, если бы меня считали жадным. Близкие люди знают, что я не такой", – сказал Холанд в интервью Viasport.

Напомним, ранее стала известна клаусула Эрлинга Холанда, которая вступит в силу лишь после летнего трансферного окна.