Франция

Португалец высказался о форварде парижан.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, какой игрок современного футбола станет самым выдающимся исполнителем в будущем.

"Мбаппе — это будущее и настоящее футбола. Он фантастический игрок, очень быстрый, и он будет в дальнейшем только прогрессировать", — цитирует Роналду Marca.

Ранее сообщалось, что ПСЖ всеми силами хочет удержать французского форварда в команде, предложив ему зарплату в 50 миллионов евро в год.

К слову, представители Ювентуса, в свою очередь, подтвердили, что Роналду точно останется в команде а следующий сезон.