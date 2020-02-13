Италия

Португалец проведет в Турине и следующий сезон.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи рассказал о будущем форвардов Криштиану Роналду и Пауло Дибалы, а также поведал о работе клуба с тренерским штабом.

"Роналду останется в Ювентусе, в этом нет никаких сомнений. Дибала? Мы очень им довольны, он — наш десятый номер, мы вложили в него большие средства и, конечно, надеемся, что он может стать нашим Месси".

"Сейчас у клуба и тренера есть конкретные идеи, которые остаются вне зависимости от того, идет ли игра хорошо или плохо", — сказал Паратичи Sky Italia.

Ранее сообщалось, что туринцы ведут переговоры с Дибалой о продлении действующего контракта.