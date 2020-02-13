Французский гранд не намерен расставаться со своим звездным форвардом.
Килиан Мбаппе, Getty Images
13 февраля 2020, 14:25
Руководство ПСЖ не оставляет попыток продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, будущее которого находится под большим вопросом из-за слухов о возможном переходе в мадридский Реал.
Как сообщает AS, парижане в ближайшее время планируют возобновить переговоры с 21-летним французом по новому контракту, предложив годовой оклад в размере 50 миллионов евро.
"ПСЖ не отпустит Килиана Мбаппе до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Это стратегический вопрос", — уточняет источник.
Если Мбаппе согласится продлить соглашение с ПСЖ, то он практически сравняется по зарплате с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду и капитаном Барселоны Лионелем Месси.
По данным L'Equipe, нынешний годовой оклад Мбаппе в ПСЖ составляет около 15 миллионов евро, что значительно меньше будущего предложения французского гранда.
Стоит отметить, что звездный нападающий ранее отказался подписывать новый контракт с ПСЖ. Его действующее соглашение истекает в 2022 году.
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