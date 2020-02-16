Англия

Итальянский специалист может заменить Оле-Гуннара Солскьера или Томаса Тухеля.

Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен сразятся за Массимилиано Аллегри, сообщает Sport Mediaset.

Источник уверяет, что итальянец — основной кандидат на пост главного тренера манкунианцев в случае ухода Оле-Гуннара Солскьяера.

Кроме того, если Пари Сен-Жермен не сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, то руководство парижан будет искать нового тренера и попытается пригласить Аллегри.

Напомним, что ранее Аллегри отказался от предложения Барселоны, а также находится в сфере интересов Милана.