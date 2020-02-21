Франция

Нассер Аль-Хелаифи договорился с организацией, чтобы те забрали жалобу из прокуратуры.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заплатил ФИФА порядка миллиона евро, чтобы заключить мировое соглашение с организацией, сообщает The Times.

Напомним, что функционера обвинили в подкупе бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке при распределении прав на трансляции матчей чемпионата мира.

Однако президент парижан заплатил организации около миллиона евро, чтобы те отозвали свою жалобу из прокуратуры Швейцарии.

Ввиду отсутствия какого-либо инициирующего расследование документа швейцарская прокуратура была вынуждена закрыть дело.

Ранее Нассер Аль-Хелаифи заявил, что обвинения не имеют и никогда не имели каких-либо оснований.