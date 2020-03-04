Испания

Каталонцы намерены вернуть бразильского форварда.

Нападающий Неймар стал приоритетной трансферной целью Барселоны на летнее трансферное окно, сообщает издание AS.

"Сине-гранатовые" намерены укрепить линию нападения следующим летом и попытаются вернуть бразильского форварда. Каталонский клуб планирует в ближайшее время начать активные переговоры с парижанами и самим футболистов.

Действующий контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 20 поединков в футболке "красно-синих", забив 16 голов и совершив 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Барселона готова предложить за Лаутаро Мартинеса 70 млн евро и двух игроков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.