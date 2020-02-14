Италия

Агент итальянского голкипера уверен, что его клиент допустил ошибку в 2017 году.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма продлил соглашение с "россонери" летом 2017 года, несмотря на желание его агента "пристроить" перспективного итальянца в какой-нибудь другой клуб.

Спустя почти три года Мино Райола не изменил своего мнения и считает, что Доннарумма совершил ошибку, решив остаться в Милане.

"Доннарумма не должен был продлевать контракт с Миланом. Тогда был совсем неподходящий момент для этого".

"Это был выбор его сердца. Порой и такие решения можно расценивать как правильные. Он счастлив и решил делать то, что хочет", — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Отметим, что контракт Доннаруммы с Милан рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что Милан вновь не может продлить соглашение с 20-летним голкипером из-за Райолы.

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