Франция

Президент Лиона Жан-Мишель Ола — о судьбе текущего розыгрыша чемпионата Франции.

Жан-Мишель Ола считает лучшим решением признать текущий розыгрыш Лиги 1 несостоявшимся.

"Считаю, что лучшим решением будет признание этого сезона несостоявшимся. Это позволит клубам, которые находятся внизу турнирной таблицы, избежать судебных разбирательств с Федерацией футбола Франции, если речь зайдет о вылете в Лигу 2".

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"Согласно регламенту, команды вылетают по завершении сезона. Иное решение повлечет за собой разбирательства, а это может дорого обойтись".

"Логичнее всего будет сказать, что этот сезон мы отменяем, а стартуем так, как начинался нынешний", — приводит слова Ола Get French Football News.

Ранее сообщалось, что АПЛ приостановлена, а Бундеслига ушла на карантин.

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