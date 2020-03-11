Франция

Новая дата матча станет известна в ближайшее время.

Лига футболистов-профессионалов Франции перенесла финальный матч Кубка лиги между ПСЖ и Лионом на неопределенную дату. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

Новая дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, выступлений клубов в еврокубках, а также телетрансляторов и организаторов французских турниров.

Все приобретенные билеты на матч останутся действительными и на новую дату.

Среди матчей во Франции, на которые повлияла ситуация с коронавирусом – и товарищеская игра чемпионов мира со сборной Украины. Встреча состоится 27 марта в Париже без зрителей.