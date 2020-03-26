Франция

Полузащитник Лиона не постеснялся рассказать об этом в эфире клубного телевидения.

Хавбек Лиона Райан Шерки ясно дал понять, где хотел бы продолжить карьеру, рассказав об этом клубному телевидению "ткачей".

"Моя мечта – играть в мадридском Реале", — цитирует хавбека AS.

Игрок хочет подписать контракт со "сливочными", а затем задержаться в Лионе на два года в аренде.

По информации французских СМИ, у Реала есть приоритеное право выкупа Шерки: если Лион устроит какое-либо предложение по игроку, "сливочные" могут забрать его за те же деньги.

16-летний полузащитник дебютировал за Лион в прошлом сезоне. Он уже провел 24 профессиональных матча за клуб, отметившись девятью голами и тремя ассистами.

Также интерес к Райану приписывают Ювентусу и Барселоне.