Каталонцы хотят подписать 16-летнего полузащитника.
Матис Черки, Лига 1
15 марта 2020, 08:59
Барселона пристально следит за Матисом Райаном Черки из Лиона и хочет оформить летний трансфер, сообщает Calciomercato.
16-летний полузащитник в этом сезоне провел 16 поединков в футболке Лиона, забив восемь голов и сделав три результативные передачи.
Самым запоминающимся для него стал поединок Кубка Франции против Нанта, в котором он оформил хет-трик.
Отметим, что "сине-гранатовым" придется выдержать конкуренцию со стороны Ювентуса.