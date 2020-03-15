Испания

Каталонцы хотят подписать 16-летнего полузащитника.

Барселона пристально следит за Матисом Райаном Черки из Лиона и хочет оформить летний трансфер, сообщает Calciomercato.

16-летний полузащитник в этом сезоне провел 16 поединков в футболке Лиона, забив восемь голов и сделав три результативные передачи.

Самым запоминающимся для него стал поединок Кубка Франции против Нанта, в котором он оформил хет-трик.

Отметим, что "сине-гранатовым" придется выдержать конкуренцию со стороны Ювентуса.