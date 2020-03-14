Италия

Туринский клуб хочет подписать французского хавбека.

Полузащитник Лиона Райан Черки попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал Calciomercato.

"Старая синьора" следит за прогрессом юного хавбека и попытается подписать его следующим летом. В приобретении француза также заинтересованы Реал и Барселона.

Черки является воспитанником Лиона, дебютировав в первой команде в октябре 2019-го. В текущем сезоне 16-летний игрок провел 12 поединков в футболке "ткачей", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус также проявляет интерес к голкиперу Милана Джанлуиджи Доннарумме.

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