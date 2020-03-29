Франция

Парижане заинтересованы в 17-летнем полузащитнике.

Пари Сен-Жермен следит за прогрессом Хавьера Серрано, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L`Equipe.

По информации источника, 17-летний игрок связан с Атлетико контрактом до лета 2022 года, а его сумма отступных составляет 26 миллионов евро.

Парижане не хотят платить много и надеются договориться о трансфере по сниженной цене.

Напомним, что в Испанию может отправиться воспитанник парижан — Барселона следит за Мишу.

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