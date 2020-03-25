Испания

Каталонцы следят за ситуацией вокруг 17-летнего полузащитника парижан.

Барселона собирается подписать полузащитника юниорской сборной Франции и ПСЖ Эдуара Мишу, cообщает Sport.es.

Источник уверяет, что "сине-гранатовые" могут увести игрока у парижан из-за не лучших взаимоотношений между клубами.

Однако Барселоне придется выдержать конкуренцию со стороны Манчестер Сити, Ювентуса и Валенсии.

Напомним, что Барселона начала переговоры по защитнику Вильярреала Пау Торресу.