Франция

Молодой француз может продолжить карьеру в АПЛ.

Полузащитник Марселя Максим Лопес попал в сферу интересов трех клубов английской Премьер-лиги, сообщает издание Marca.

В услугах молодого хавбека заинтересованы Астон Вилла, Вест Хэм и Тоттенхэм. Стоимость француза оценивается в сумму около 15 млн евро.

Действующий контракт Лопеса с Марселем рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 27 поединков в футболке "бело-голубых", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Лопеса также заинтересована Боруссия Дортмунд.

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