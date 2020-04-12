Франция

Бразилец рассказал про скандальный эпизод в матче Лиги чемпионов.

Защитник ПСЖ Маркиньос заявил, что Неймар заранее готовился ответить на дерзкое заявление форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов, что Париж — это его город.

"Неймару нравятся подобные вызовы. Он не просто футболист, он не боится и всегда реагирует на провокации".

"После его гола я спросил его, придумал ли он что-то еще. Он сказал мне ждать конца поединка, и попросил не останавливать его".

К слову, УЕФА отправил в ПСЖ официальное предупреждение о "неспортивном поведении" после матча, но клуб избежал штрафа.

Ранее сообщалось, что Неймар может лишиться половины своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.